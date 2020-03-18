Сорокалетнюю маму с шестью детьми не могут отличить от молодой девушки

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетную маму из Великобритании в сети прозвали "вечно молодой" и девушка продолжает восхищать интернет, в частности TikTok.

Клэр Бэррет проживает в городе Кингстон-апон-Халл. Несколько месяцев назад 40-летняя мама решила зарегистрироваться в TikTok. Тут-то и началось самое интересное.

Хоть британке и 40 лет, но в сети ее постоянно сравнивают с молодой подружкой своего сына. Женщина продолжает видеороликами покорять соцсети, а на ее аккаунт уже подписаны почти 150 тысяч человек.

В своих работах Клэр рассказывает обо всем подряд, однако пользователи сравнивают ее с 20-летней девушкой и не верят, что Бэррет является мамой шестерых детей. Чтобы окончательно развеять все слухи, она показала подписчикам свои водительские права, где указана дата рождения.

Многие написали, что женщина выглядит потрясающе и ей никак не дашь 40 лет. Другие поинтересовались: "В чем секрет, сестренка?".

Фото Unilad

По словам жительницы Великобритании, ее внешний вид в реальном мире мало отличается от образа в TikTok, однако призналась, что бывают дни, когда девушка чувствует себя на все 121. Она поделилась секретом: "Когда становишься родителем, легко забыть, какой ты была раньше. Я хочу сказать, что нужно не терять себя и веселиться". -0-