Составлен рейтинг худших фильмов 2021 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание The Wrap составило список самых худших кинолент, вышедших в 2021 году.

По оценкам журналистов, одним из худших фильмов нынешнего года стал проект "Поступь хаоса" с Томом Холландом, а также кинолента "По наклонной", в которой также снимался исполнитель роли Человека-паука. Кроме этого, в рейтинг попали ленты "Дорогой Эван Хансен", "Не смотрите наверх", "Здесь и сегодня", "Телохранитель жены киллера", "Красное уведомление", "Карен", "Узники страны призраков" и "Космический джем: Новое поколение".

Издание таким образом подвело итоги 2021 года, а еще больше интересного из мира кино можно найти по этой ссылке.-0-