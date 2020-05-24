Состояние 25 богатейших людей мира увеличилось за два месяца на $255 млрд

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось примерно на $255 млрд за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает журнал Forbes.

Как отмечает издание, наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период был для Марка Цукерберга. Его состояние выросло на $31 млрд, до $86,5 млрд из-за повышение курса акций возглавляемой им компании Facebook. Цукерберг поднялся на четвертое место в составленном Forbes списке богатейших людей мира. В апреле он занимал седьмое место.

Глава корпорации Amazon Джефф Безос заработал за последние два месяца $29,9 млрд благодаря росту стоимости акций. Его суммарное состояние увеличилось до $146,9 млрд. Он по-прежнему является самым богатым человеком мира.

Состояние Билла Гейтса, который является одним из основателей корпорации Microsoft, выросло на $11,9 млрд, до $106,5 млрд. Суммарная стоимость активов генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно увеличилась на $12,8 млрд, до $94,1 млрд, а главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - на $6 млрд, до $69,2 млрд.

Состояние одного из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло на $10,4 млрд, до $66,4 млрд, бывшего руководителя Microsoft Стива Балмера - на $14 млрд, до $65,4 млрд, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $14,2 млрд, до $63,6 млрд. Суммарная стоимость активов другого основателя Google Сергея Брина увеличилась на $13,7 млрд, до $61,3 млрд, а владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги - на $5,2 млрд, до $60,5 млрд.

Все 25 миллиардеров, которые были включены в список, по итогам отчетного периода зафиксировали прибыль. Общая стоимость их активов достигла почти $1,5 трлн.

Наибольший прирост в процентном выражении наблюдается у Колина Чжэн Хуана, основателя второго по величине после Alibaba онлайн-магазина Китая Pinduoduo. В расчете привлечь как можно больше покупателей компания создала модель "социального шоппинга", при которой пользователи могут поделиться своими онлайн-покупками с друзьями и родными, а также запустила агрессивную кампанию скидок, предлагая снизить цену на товар, если в другом магазине его можно купить дешевле. В результате цена акций Pinduoduo с 23 марта почти удвоилась, а 40-летний основатель и гендиректор компании стал богаче на $17,9 млрд. Теперь он третий в списке самых богатых людей Китая.

Разбогател и Мукеш Амбани, который в апреле заключил сделку с Facebook и стал самым богатым человеком Азии. Сейчас состояние Амбани оценивается в $52,7 млрд. После обвала рынка оно увеличилось почти на $20 млрд.

Миллиардеры, чьи состояния зависят от долей в IТ-компаниях, заработали во время пандемии больше всех.

Ни один из 25 богатейших людей не стал беднее с 23 марта.-0-