Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $5,2 млрд

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние главы компании Tesla Илона Маска за неделю увеличилось на $5,2 млрд и достигло $46,3 млрд. Об этом 3 июля сообщил журнал Forbes.

Как следует из информации журнала, состояние Маска увеличилось в период с 26 июня по 2 июля. Предпринимателю принадлежат 13% акций производителя электромобилей Tesla, котировки которых продолжают расти на Нью-Йоркской фондовой бирже. Благодаря этому рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд. Tesla опередила все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, в том числе японский автомобилестроительный гигант Toyota.

"Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остается выпуск отличной продукции, которая нравится людям", - приводит журнал реакцию Маска на просьбу прокомментировать происходящее. Предприниматель в списке самых состоятельных людей мира по версии Forbes поднялся на девять позиций, достигнув 22-го места.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она специализировалась только на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.-0-