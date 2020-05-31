Состояние самого богатого жителя Европы увеличилось более чем на $8 млрд за неделю

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно к 28 мая увеличилось на $8,1 млрд, сообщает Forbes. Издание опубликовало десятку миллиардеров, совокупный прирост состояний которых составил $33,6 млрд. Состояние Арно к 28 мая выросло до $103,4 млрд – он снова вошел в рейтинг людей с двенадцатизначными состояниями. В какой-то степени росту состояния Арно помогло то, что Евросоюз объявил о пакете стимулирующих мер в 750 млн евро, отмечает Forbes. В январе французский миллиардер несколько раз занимал первую строчку в списке богатейших людей мира. Но позднее из-за пандемии состояние Арно упало ниже $100 млрд. Сооснователь владеющего брендом Zara испанского ретейлера Inditex Амансио Ортега стал вторым в списке миллиардеров, чье состояние за неделю увеличилось наиболее сильно. Цены акций компаний, принадлежащих миллиардерам, росли и в Японии. Японские ценные бумаги показали рост после того, как правительство страны объявило об отмене чрезвычайного положения. Состояние богатейшего человека Японии Тадаси Янаи, основавшего компанию Fast Retailing (владельца Uniqlo), выросло на $2,8 млрд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!