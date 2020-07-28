Сотни дельфинов окружили лодку рыбаков в Великобритании - видео

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаки из Британии записали на видео кадры, которые восхитили десятки тысяч пользователей сети, сообщает Daily Mail.

Мужчина по имени Эштон Кейдич отправился с другом Джоном Дэвенпорт в море на рыбалку, где они стали свидетелями необычного природного явления. Британцы удобно расположились и принялись рыбачить, когда их окружила стая дельфинов.

Сначала мужчины увидели плавники и решили, что вокруг них кружат акулы, однако, присмотревшись, поняли, что это дельфины. Рыбаки решили сменить место и отправились в плавание, но животные последовали за ними. Потрясающими кадрами жители Великобритании поделились в YouTube.-0-