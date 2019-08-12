Сотни крабов атакуют жителей Флориды

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Стюарт в американском штате Флорида делятся фото и видео в Twitter, на которых видно, как сотни крабов заполонили улицы.
Местные пишут, что наблюдают нечто подобное впервые. Ранее такой массовой миграции не было. Крабы движутся через дороги и тротуары к океану, убегая от пешеходов и проезжающих авто.
Ученые говорят, что такое поведение крабов связано с ранним началом сезона миграции, который выпал на влажную погоду. По их словам, обычно пик приходится на осень. -0-
Une #invasion massive de #crabes qui "terrorise" les habitants dans la ville de #Stuart en #Floride. Une vague migratoire après l'éclosion des oeufs de juin à décembre #futuraplanete #planete #crab pic.twitter.com/RMjq2enZ89— Futura (@futurasciences) 11 августа 2019 г.
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