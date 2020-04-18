Сотни уток остановили движение на оживленной трассе во Вьетнаме

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик появился на YouTube. Местный житель запечатлел на видео, как сотни уток перекрыли движение на дороге.

Десятки людей спешили по своим делам, но были вынуждены остановиться, чтобы пропустить несколько уток. Каково же было их удивление, когда со стороны озера через трассу начали переходить сначала десятки пернатых, а потом сотни и, возможно, тысячи.

Огромное число птиц трудно сосчитать, однако это только подстегнуло застрявших людей в пробке запечатлеть все происходящее на видео.-0-