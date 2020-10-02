Сотрудникам зоопарка пришлось спрятать попугаев из-за громкого мата и смеха

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам зоопарка в Великобритании пришлось пойти на крайние меры, после того как несколько попугаев сбились в банду и принялись беспокоить всех вокруг. Об этом рассказали на странице заведения в Facebook.

Группу из пяти попугаев посадили в одну клетку на карантин в середине августа, но это была роковая ошибка. Птицы быстро сдружились и стали местными звездами . Никто из сотрудников зоопарка не мог пройти мимо жако, не рассмеявшись.

Все дело в том, что каждая крылатая особь умеет материться, а также задорно смеяться. Люди всегда, слыша нецензурную лексику от птиц, смеялись, что только раззадоривало обитателей.

В итоге птиц расселили и спрятали от посетителей, ведь брань могут услышать дети. Впрочем, это мало помогло, ведь теперь каждый попугай отдельно от всех материться, а потом задорно смеется. Теперь в зоопарке бояться того, что жако научат остальных пернатых употреблять жесткие словечки и тогда у них будет 250 матерящихся птиц. -0-