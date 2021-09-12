Сотрудники зоопарка услышали детский плачь, но посетителей не было. Оказалось, птица развлекается! (Видео)

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около года назад сотрудники зоопарка в Австралии услышали детский плачь, который взволновал и перепугал людей, ведь в здании не было посетителей.

После непродолжительных поисков источника звука стало ясно, что это местная птица так развлекается. Лирохвост, который проживает в зоопарке, начал имитировать плачь младенца, что у него, к слову, получается очень убедительно. Не верите? Сотрудники зоопарка все записали на видео и опубликовали в Twitter.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



????️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos — Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021

По словам людей, за год местный лирохвост значительно улучшил свои навыки, но одним детским плачем он не ограничивается. Птица может развлекаться очень интересно, ведь с легкостью имитирует звук электродрели и пожарной сирены. "Вот уж точно не дает соскучиться", "Что будет, если он "заплачет" ночью?", "Это восхищает и пугает одновременно", - написали пользователи сети, которые посмотрели кадры около миллиона раз. -0-