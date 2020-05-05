Соцсети в восторге от новой оптической иллюзии – видео

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая невероятная оптическая иллюзия впечатлила пользователей сети и быстро набрала популярность.

Удивительные кадры запечатлели на побережье в Новой Зеландии. Девушка по имени Моника Шаффнер смогла записать на видео, как огромный круизный лайнер парит над водой. Роликом она поделилась с друзьями в Facebook.

Видео быстро стало вирусным и многие посчитали, что это фейк, однако это не так. Причиной всему редкая природная оптическая иллюзия. Необычное атмосферное явление состоит из нескольких миражей, которые могут искажать восприятие наблюдателя, делая объекты больше или меньше.

Также оно может визуально изменять уровень воды, из-за чего кажется, что круизный лайнер летит. Ролик пришелся по душе пользователям сети и его уже посмотрели сотни тысяч раз. -0-