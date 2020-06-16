Сова так замаскировалась под дерево, что даже самый внимательный с трудом найдет

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф из Индии сделал удивительный снимок во время прогулки по лесу. Об этом пишет Daily Mail.

На первый взгляд кажется, что это обычное дерево, однако стоит присмотреться. Тогда можно увидеть сову. Птица умело замаскировалась, поэтому не каждый может справиться с этой задачкой.

Кто-то обнаруживает сову за пять секунд, а другим на это понадобится больше времени. Оказалось, даже сам фотограф не сразу понял, что запечатлел. Во время прогулки его внимание привлекло движение на дереве. После этого ему пришлось десять минут смотреть на фотографию, чтобы наконец заметить сову.

Фото Daily Mail

Снимок быстро стал вирусным и набрал множество восторженных комментариев пользователей. -0-