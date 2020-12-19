Сова устроила в Австралии ДТП и скрылась с места преступления

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент произошел на днях в австралийском городе Маккуори. Об этом пишет Newcastle Herald.

Вечером 12 декабря в населенном пункте произошло странное ДТП, которое привлекло внимание местных жителей и СМИ. Как оказалось, по одной из дорог на автомобиле ехал курьер. В какой-то момент через открытое окно в салон залетела сова, а после врезалась прямо в голову человека.

Разумеется, никто не может быть готов к такому развитию событий. Поэтому молодой человек растерялся, дернул руль и транспорт врезался в припаркованный автомобиль. Обе машины получили повреждения, а водитель не пострадал. Сова же, в свою очередь, немного посидела на приборной панели и поспешила скрыться с места ДТП. Благо, очевидцы сфотографировали пернатую виновницу, иначе полицейские никогда бы не поверили в эту историю.

Фото Newcastle Herald

Теперь правоохраниетли дали ориентировку на сову, а сами шутят в соцсетях: "Если вы узнаете эту сову, пожалуйста, сообщите в ближайший полицейский участок". Пока никто не связывался с ними. -0-