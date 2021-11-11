Соведущая Ларисы Гузеевой рассказала о ее самочувствии после болезни

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ведущих популярного шоу на Первом канале Роза Сябитова опубликовала в Instagram новый пост, который порадовал многих телезрителей.

Соведущая Ларисы Гузеевой рассказала о самочувствии звезды, а также поделилась радостными новостями. По словам Розы Сябитовой, ее коллега чувствует себя хорошо после болезни и уже возвращается к съемкам новых выпусков программы. "Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней все хорошо", - рассказала в ролике ведущая.

Пользователи и фанаты шоу тепло восприняли новости, а также оставили под записью в Instagram множество комментариев и десятки тысяч лайков. -0-