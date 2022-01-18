Совет на 1,6 млн долларов – американка послушала мать и стала богачкой

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 37-летняя жительница штата Мичиган сорвала джекпот благодаря совету матери, пишет UPI.
Обе женщины сидели в кафе, когда мать предложила дочери принять участие в лотерее. Дочь согласилась и купила билет. Когда американка узнала, чем обернулась такая рекомендация, не смогла сразу поверить в происходящее. Ведь сумма выигрыша составила 1 682 998 долларов!
Деньги, которые принесла их обладательнице лотерея, женщина планирует потратить на покупку дома, обучение и поездку с сыном в парк развлечений. -0-
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