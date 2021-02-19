Совместное фото Тарзана и Королевой взбудоражило соцсети

Тарзан. Фото их Instagram
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарзан поделился совместным фото с Наташей Королевой в личном Instagram-аккаунте.
Это милый домашний снимок, но, тем не менее, он взбудоражил социальные сети. Фолловеры помнят о кризисе в отношениях семейной пары, который был связан с изменой Сергея. Поклонники просто счастливы, что такая красивая пара смогла его преодолеть и сейчас они вместе.-0-
Вышли в свет: Наташа Королева оказалась стройняшкой, а Тарзан - стильным мачо
Фанаты пришли в восторг от внешнего вида звезд.