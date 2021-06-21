"Совсем худышка стала": Анфиса Чехова похвасталась своим кардинальным похудением

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Анфиса Чехова представила в Instagram новый пост и поразила юзеров своей красотой.

Звезда опубликовала несколько фото из бассейна в незамысловатом бикини, однако пользователи не смогли оторвать взгляд от фигуры Чеховой. Телеведущая похвасталась своим кардинальным похудением, что заметили многочисленные фолловеры.

В комментариях они принялись писать комплименты в адрес Анфисы Чеховой. "С каждым фото все худее и худее", "Такая стройняшка", "Совсем худышка стала. Вот эта сила воли", - написали пользователи. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал огромное число лайков. -0-