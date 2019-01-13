Создан рюкзак в виде шлема робота Бамблби из "Трансформеров"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация-производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi представила рюкзак Mi Bumblebee Computer Backpack, выполненный в виде шлема робота-автобота Бамблби, одного из главных персонажей одноименного фильма и кинофраншизы "Трансформеры", сообщает Gizmochina.

Рюкзак от Xiaomi выполнен в богатом цветовом ассортименте и крепится на жесткий арочный корпус. Внешний слой изделия выполнен из защитного полимера. Высота и длина рюкзака - 53 см, ширина – 16 см, объем – 16 л. Внутри сумки - слой хлопка. Есть отдел для ноутбука из кашемировой ткани и несколько карманов.-0-