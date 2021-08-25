Создатели четвертой "Матрицы" назвали официальное название картины

Фото Deadline
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Warner Bros. объявила официальное название грядущей картины из кинофраншизы "Матрица". Об этом пишет портал Deadline.
Новая информация о грядущей "Матрице" была озвучена на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Там же была проведена презентация тизера-трейлера из которого можно узнать, что официальное название четвертой части - "Матрица: Воскрешение".
Трейлера четвертой части "Матрицы" еще нет в открытом доступе, однако журналисты поделились некоторыми подробностями из небольшого ролика. Судя по кадрам, представленными на выставке, в "Матрице: Воскрешение" Томас Андерсон не будет помнить событие трех предыдущих частей. Персонаж Ривза спрашивает, "сошел ли он с ума", на что врач отвечает: "Мы здесь так не говорим". Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Позже появляется девушка, которая просит Ривза следовать за ней, если он хочет получить ответы на свои вопросы.
Помимо главных персонажей в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс, в картине приняли участие Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. К слову, в четвертой "Матрице" не будет Морфиуса и агента Смита. -0-
Новая информация о грядущей "Матрице" была озвучена на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Там же была проведена презентация тизера-трейлера из которого можно узнать, что официальное название четвертой части - "Матрица: Воскрешение".
Трейлера четвертой части "Матрицы" еще нет в открытом доступе, однако журналисты поделились некоторыми подробностями из небольшого ролика. Судя по кадрам, представленными на выставке, в "Матрице: Воскрешение" Томас Андерсон не будет помнить событие трех предыдущих частей. Персонаж Ривза спрашивает, "сошел ли он с ума", на что врач отвечает: "Мы здесь так не говорим". Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Позже появляется девушка, которая просит Ривза следовать за ней, если он хочет получить ответы на свои вопросы.
Помимо главных персонажей в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс, в картине приняли участие Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. К слову, в четвертой "Матрице" не будет Морфиуса и агента Смита. -0-