Создатели "Маши и Медведя" анонсировали выход полнометражного мультфильма

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационный мультфильм "Маша и Медведь" обзаведется полнометражной версией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.

Отмечается, что до 2025 года на экранах появится полнометражная версия, а до этого времени создатели сделают четыре мини-фильма с расширенным сюжетом. По словам представителей студии, персонажи переместятся в одной из серий в город, а также увеличение хронометража позволит сценаристам ввести в мультсериал "Маша и Медведь" новых персонажей и сюжетные линии.

На новогодних праздниках 2021-2022 года зрителя ждет премьера "Маша и Медведь: Повелитель льда" продолжительностью 22 минуты. Создатели сериала считают, что таким способом они смогут привлечь более широкую возрастную аудиторию, в том числе тинейджеров, которые уже успели вырасти на приключениях "Маши и Медведя". -0-