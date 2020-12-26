Спасатель откачал слоненка, которого сбил мотоциклист - видео

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательный и вдохновляющий случай произошел на дороге в провинции Чантхабури, Таиланд. Слоненок попал под колеса байка и едва не скончался. Кадрами чудесного спасения поделились на Facebook.

История случилась вечером на местной трассе, по которой двигался 53-летний мотоциклист. В какой-то момент на проезжую часть вышел маленький слоненок, а водитель не успел вовремя его заметить и не остановился.

Байк протаранил животное, а человек улетел на шесть метров вперед. Слоненок упал и начал кричать от боли. Разумеется, мужчине и животному срочно вызвали врача, но через несколько минут слоненок прекратил подавать признаки жизни.

Благо, в этот момент рядом с аварией уже находился Мана Сривате, который работает спасателем и находился на выходном. Он без колебаний бросился делать слоненку непрямой массаж сердца, а за водителем мотоцикла ухаживали другие очевидцы ДТП.

Несколько минут мужчина выполнял реанимационные действия, пока слоненок вновь не сделал вдох. Как позже признался Мана Сривате, он никогда не делал массаж сердца животному. Слоненка доставили к ветеринару, который оказал необходимую помощь, а после животное вернули на место, где его уже во всю искала мама. -0-