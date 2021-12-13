Спасатели бросились в ледяную воду, чтобы спасти собаку (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотрудников Гражданской гвардии из Испании прославились на всю страну и Европу, когда решились на спасение песика. Кадры опубликовали в Facebook.

Случай произошел в городе Бадагуас, где хозяин местного песика играл с питомцем. Мужчина бросил палку, которая угодила на замерзшее озеро. Разумеется, животное побежало за ней, однако водная гладь, покрывшаяся льдом, не выдержала веса четвероногого.

Собака провалилась в воду, а хозяин сразу же вызвал спасателей. Несколько человек, которые прибыли на вызов, не раздумывая сбросили с себя тяжелое обмундирование и залезли в воду. Совместными усилиями им удалось вытащить животное на берег, а кадры мигом прославили спасателей. После люди и собака отогрелись, а их жизни ничто не угрожает. -0-