Спасатели в Турции всю ночь искали мужчину, пока тот помогал им в поисках самого себя

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в Турции, когда друзья местного жителя сообщили в полицию о его пропаже. Об этом сообщает Unilad.

Несколько дней назад мужчина из города Инегель в Турции после посиделок с друзьями отправился в лес, чтобы проветриться. Через некоторое время знакомые местного жителя по имени Кайип Бейхан Мутлу начали переживать и отправились на поиски, которые не увенчались успехом. Тогда люди решили обратиться в полицию и экстренные службы.

Спасатели прибыли на место и подключили волонтеров. Правоохранители, местные жители и пожарные всю ночь прочесывали лес, пока ситуация не разрешилась сама собой, превратившись в уморительный случай.

Вся эта толпа бродила по лесу, пока кто-то не крикнул имя мужчины. Тот, как оказалось, все это время ходил вместе со спасателями. "Да здесь я! А кого мы ищем вообще?" - сказал Кайип Бейхан Мутлу. Возникла немая сцена, которую все участники "спасательной операции" запомнят надолго. Все это время мужчина из Турции помогал в поисках самого себя. Как так вышло - до сих пор не понятно. -0-