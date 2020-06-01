Спасатели вытащили лисенка, застрявшего в автомобильном колесе - фото

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские спасатели провели целую операцию, чтобы вызволить лисенка, застрявшего в старом автомобильном колесе, сообщает Metro.
Королевское общество защиты животных поделилось снимками зверька. Малыша заметили хозяева дома, на участке которого находилось колесо. Люди услышали визг. Они отправились на звуки и обнаружили лисенка, который застрял прямо в диске автомобильного колеса.
Местные жители решили не рисковать и вызвали службу спасения. Спасатели со специальным оборудованием смогли освободить "заложника" колеса. Лисенок за время "заточения" изрядно перепугался, а также пытался выбраться самостоятельно, из-за чего его шея распухла. В конечном итоге, профессионалы выполнили свою работу на отлично и смогли освободить лисенка.-0-