Спасательная операция леопарда из колодца в Индии попала на видео

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник экстренных служб индийского города Шивпури в штате Мадхья-Прадеш поделились впечатляющими кадрами, сообщает издание NDTV.

Утром 16 марта спасателям сообщили, что в один из местных колодцев провалился дикий леопард. Люди отправились на место и начали спасательную операцию.

Для спасения хищника человек использовал кровать из досок и веревок, которую называют хатия. Работники экстренных служб опустили приспособление в колодец и леопард, к удивлению людей, самостоятельно залез на него, понимая, что ему хотят помочь.

Ingenuity at best.



This #leopard fell into a deep well at Shivpuri, Madhya Praresh. Was rescued on time. He supported as well, many a times they attack the rescuers also. Via @ravindramtripa1 pic.twitter.com/fqwgQ4OFUQ — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2020

Спасатели успешно вытащили леопарда на поверхность и бросились в рассыпную, ведь эти опасные животные часто нападают на человека. В этот раз хищник решил просто скрыться в неизвестном направлении.-0-