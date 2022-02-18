Спасательная операция милого, но жадного щенка попала на видео

Скриншот из видео
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько молодых людей из Филиппин стали героями, когда спасли жадного щеночка. Кадры разместили на YouTube.
Щенок очень хотел полакомиться мясными консервами, однако пожадничал и оказался в курьезной ситуации. Малыш так увлекся едой, что застрял в железной банке. Разумеется, животное не могло выбраться самостоятельно, поэтому ему на помощь подоспели люди.
Началась спасательная операция милого, которую записали на видео. Через минуту пушистик оказался на свободе, однако за это время он успел повеселить и перепугать людей.-0-
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