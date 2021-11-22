Спасение маленького кролика попало на видео – он такой забавный!

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из США записал на видео уникальные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Мужчина вышел к себе во двор, когда услышал странные звуки. Под забором застрял маленький дикий кролик. Человек не мог оставить зверька в беде и отправился на помощь, а спасательную операцию записал на видео.

Человек хватает лесного обитателя и тот начинает громко кричать, но в какой-то момент резко замолкает. По всей видимости, кролик понял, что ему хотят помочь, однако этого хватило, чтобы позабавить миллионы юзеров сети. -0-