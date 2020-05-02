"Спасибо вам!" Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам в Инстаграм - видео

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надежда Бабкина оправилась после продолжительной болезни и обратилась сначала к медикам со словами благодарности, а затем к своим подписчикам в видеопосте в Инстаграм.

Фолловеры горячо приветствовали Надежду Георгиевну в комментариях и желали крепкого здоровья в дальнейшем: " Дорогая Надежда Георгиевна, как мы за вас переживали! Слава Богу, что все позади! Крепкого вам здоровья!", " Как хорошо, что вы поправились! Здоровья и сил!", " Очень за вас волновались! Рады, что все обошлось!".-0-