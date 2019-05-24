Спецвыпуск "Голос. Дети" после аннуляции итогов голосования покажут 24 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецвыпуск российского шоу "Голос. Дети", результаты которого ранее аннулировали из-за выявленной автоматизированной отправки смс-сообщений за одного из участников, покажут сегодня на российском телевидении, сообщает ТАСС.
Информация о том, будет ли выбран новый победитель шоу, пока не раскрывается. Известно, что к участию приглашены все финалисты шестого сезона "Голос. Дети".
Певица Светлана Лобода, которая является наставницей Микеллы Абрамовой, от участия в спецвыпуске отказалась. В этот день у нее запланирован концерт в Алматы.
В финале шоу, который состоялся 26 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 56,5% голосов телезрителей и заняла первое место. За титул победителя также боролись подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Позже международная компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", зафиксировала массовую автоматизированную отправку смс-сообщений за одного участника. В результате итоги голосования были аннулированы.-0-
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