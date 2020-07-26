Спящая обезьянка умилила огромное число пользователей сети - видео

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры с участием капуцина опубликовала в сети девушка из США. Кадры разместили на YouTube.

В объектив камеры попал момент, когда маленькая обезьянка решила прилечь отдохнуть и заснула. Хозяйка заметила эту картину и решила продемонстрировать милого капуцина всему миру.

Пока животное по кличке Прия отдыхала, человек не давал ей покоя, однако сон оказался крепким. Даже приятные почесывания не разбудили обезьянку, а только еще больше ее расслабили. Впрочем, этого хватило, чтобы домашняя обезьянка умилила огромное число пользователей сети. -0-