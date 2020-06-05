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Калейдоскоп
05 июня 2020, 15:40

"Сплинтер?" - Смелая крыса отбилась от бродячей кошки - видео

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители испанского города Малага стали свидетелями удивительного момента, сообщает Daily Mail.

На запись попала схватка крысы и бродячей кошки. Люди уже подумали, что для грызуна все кончено, однако он бросился в атаку и смог отбиться от бродячей кошки, которая явно не ожидала такого поворота событий.

Крыса ударила еще два раза и принялась бежать вниз по улице. Авто ролика рассказал, что смог записать это эпичное видео после того, как они с друзьями услышали странные звуки за спиной. Пользователи сети восхитились смелостью крысы, которую сравнили с персонажем из "Черепашек-ниндзя". "Сплинтер?", "Крыса напоминает мне о черепашках-ниндзя", "Эта крыса заслуживает того, чтобы жить", - написали юзеры.-0-

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