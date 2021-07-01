Сплошной футбол! Филипп Киркоров показал праздничные фото со дня рождения сына

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыну Филиппа Киркорова Мартину на днях исполнилось 9 лет. Фото можно найти в Instagram.

Все сливки шоу-бизнеса пришли поздравить сына Киркорова, выбирая для него лучшие подарки. Тема - футбол и все, что с ним связано. На фото Мартин позирует с огромным тортом, держит в руках большие пакеты с подарками. Что подарил ему папа, пока неизвестно. Но в том году это был автомобиль. Фанаты решили, что в этот раз презент будет не менее щедрым.-0-