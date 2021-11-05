Сплошной стереотип: забавный ролик с участием пса повеселил и очаровал сеть (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США разместил на YouTube кадры с участием своего питомца, которые рассмешили пользователей.

Однажды мужчина заметил за своим пятилетним псом породы боксер странность, которая делает питомца милым и смешным. В один из дней парень зашел в комнату и стал свидетелем уморительной ситуации. Животное сладко спало и очень смешно храпело. Это парень и записал на видео.

После публикации мало кому из юзеров удалось сдержать смех. Многие люди, в свою очередь, отметили, что собака в видео – сплошной стереотип, ведь храп оказался прямиком из самых комичных ситуаций. -0-