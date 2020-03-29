"Спокойствие, только спокойствие": "Союзмультфильм" выпустил серию роликов о поведении во время пандемии

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Союзмультфильм" создала анимационные ролики о том, как правильно вести себя во время распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Обучать детей и взрослых простым правилам, помогающим сберечь здоровье, будут давно знакомые всем "мультяшные" персонажи: Карлсон, Винни-Пух, герои мультфильмов "Простоквашино" и "Оранжевая корова".

Ролики можно найти на официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.-0-