Спортивная фигура Холли Берри вызвала восторг юзеров сети (Фото)

Холли Берри. Фото из Instagram
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Холли Берри представила в Instagram новый кадр и не оставила фолловеров равнодушными.
Знаменитость поделилась фотографией, сделанной на пляже во время спортивной тренировки. Холли Берри примерила обтягивающий наряд из штанов и топа, однако не одежда стала предметом восхищения юзеров.
Многие отметили, что спортивная фигура Холли Берри приводит фанатов в восторг. Они завалили 54-летнюю актрису огромным числом хвалебных комментариев, а также оставили сотни тысяч лайков. -0-