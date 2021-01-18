Спортсмен в инвалидной коляске поднялся на небоскреб Гонконга

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Гонконга 16 января наблюдали, как атлет с параличом нижних конечностей Лай Чи-вай пристегнулся к инвалидной коляске и взобрался на один из высоких небоскребов города со стеклянными панелями, сообщает Edition.

За более чем 10 часов Лай сумел подняться на высоту более 250 м, чтобы собрать деньги для пациентов с поврежденным спинным мозгом. Мероприятие привлекло пожертвований на сумму более $670 тыс. (5,2 млн гонконгских долларов).

37-летний альпинист остался парализованным ниже пояса после автомобильной аварии 10 лет назад. До этого он четыре раза становился чемпионом Азии по скалолазанию и однажды занял 8-е место в мире. После аварии он возобновил лазание, прикрепив инвалидное кресло к системе шкивов и используя силу верхней части тела, чтобы подниматься. Пять лет назад он совершил восхождение на гору Львиная скала - символ силы и упорства Гонконга в местной народной культуре.-0-

Фото CNN