Способность понимать человека обнаружили у собак в генах

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые собаки фактически появляются на свет с умением понимать человека, что позволяет предположить наличие у них этой способности в генах. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, сообщает ТАСС.

Группа ученых Кинологического института при Университете штата Аризона отследила поведение двухмесячных щенков лабрадоров и выяснила, что те в состоянии воспринимать многие сигналы человека и даже выражение его лица, хотя с ними никто не занимался и как-то специально этому не обучал.

"Результаты нашего исследования показывают, что социальные навыки взаимодействия с человеком у собак возникают в раннем возрасте и во многом определяются их генами, - приводит издание слова одного из участников этих изысканий Эмили Брэй. - Щенки хорошо реагировали на различные жесты человека, и мы не нашли доказательств того, что они прошли до этого предварительную подготовку".

Для эксперимента были отобраны 375 щенков в возрасте около двух месяцев. Их взяли из центра по подготовке собак-компаньонов. У них была подробная родословная, что позволило говорить о факторе наследственности. Щенки оставались в питомнике, и ни один из них еще не общался с дрессировщиком. Исследователи подвергли их различным тестам, предположив, что, если способность этих животных взаимодействовать с человеком обусловлена биологически, она должна проявиться уже в раннем возрасте.

"Большинство испытуемых в 70% случаев справилось с поставленными задачами. Это не идеальный результат, но точно превышающий порог случайности", - рассказала Эмили Брэй журналистам.

Позднее, уже во взрослом возрасте, эти собаки были вторично проэкзаменованы по тем же критериям. Все они справились с заданиями значительно лучше. "По тому, насколько хорошо щенок поддерживает и устанавливает зрительный контакт с человеком, можно судить, насколько хорошей служебной собакой он станет", - сказала Эмили Брэй. Она предположила, что проведенное исследование как минимум окажется полезным при отборе служебных собак в будущем.-0-