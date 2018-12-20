Спустя 28 лет Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма "Один дома"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя 28 лет после окончания съемок самого популярного новогоднего фильма "Один дома" актер, исполнивший главную роль, повторил культовые сцены из картины. Правда, для рекламного ролика голосового помощника Google.

По сюжету видео, повзрослевший главный герой вновь остается один в канун Нового года, но на этот раз ему на помощь приходит сервис Google, который решает все проблемы. Голосовой помощник создает иллюзию находящихся в доме людей, оставляет напоминания и управляет системой "умный дом".-0-