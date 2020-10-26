Сразу в сборную! Кота-голкипера обнаружили в Турции - видео

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин рыжего кота из Турции любит снимать питомца на видео и делиться роликами в YouTube.

Многие рады увидеть красивого котика, но настоящую популярность животному принесли его необычные навыки. В один из дней мужчина обнаружил, что его питомец настоящий голкипер.

Котик, не щадя себя, в крутых сейфах ловит мячик и дотягивается за ним в самые недоступные места. Неудивительно, что кот-голкипер восхитил соцсети, а многие юзеры отметили, что рыжика нужно сразу брать в сборную! -0-