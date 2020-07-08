"Сразу видно, кто в семье главный" - Ивлеева отметила годовщину свадьбы стрельбой из автомата

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась в Instagram новым постом, который вызвал широкий резонанс среди подписчиков.

Девушка отпраздновала годовщину свадьбы с музыкантом Элджеем, записав "опасный ролик". Вместо салюта Ивлеева предпочла выбрать для яркого завершения вечера - АК-47. В кадре девушка держит оружие, а ее муж рядом затыкает уши. Разумеется, неожиданное видео вызвало бурное обсуждение среди фолловеров звезды.

Многие принялись шутить, а также отметили, что Настя Ивлеева твердо "контролит калаш". "Сразу видно, кто в семье главный", "запугала мужа))", "Дагестанские корни случайно не имеются?" - написали пользователи сети. Менее чем за сутки кадры посмотрели более семи миллионов раз, а в комментариях фолловеры оставили свыше шести тысяч разнообразных отзывов. -0-