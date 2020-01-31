"Срочно в спортзал!": "честные" снимки Даны Борисовой с пляжа вызвали недовольство у поклонников

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Дана Борисова разместила в Instagram несколько снимков с пляжа и тут же нарвалась на шквал критики.

Знаменитость подписала пост: "Всем доброго дня и солнца вам в ленту", однако это подписчики не заметили, а, напротив, стали критично оценивать фигуру Даны Борисовой.

Многие отметили, что телеведущей в срочном порядке надо заняться собой и зайти в спортзал, чтобы подтянуть бедра и живот: "Давай шуруй-ка в зал сарделька моя любимая)".

Впрочем, большинство поклонников отметили, что звезда все также прекрасна и засыпали ее множеством комплиментов. -0-