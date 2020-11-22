Срочно взгляните на это: кролик с чавканьем кушает вкуснейший арбуз - видео

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нашем огромном мире слишком много негатива, поэтому важно в один момент отвлечься и посмотреть на что-то очень милое.

Несколько блогеров решили дать людям нечто уникальное и настоящее, поэтому взяли домашнего кролика. Питомец стал героем очень милого видео, но еще лучше кадры сделал арбуз и микрофон.

Милый кролик не стал отказываться от такого угощения и с радостью принялся с чавканьем кушать вкусняшку, а микрофон передал все его наслаждение, что и оценили по достоинству юзеры сети. Срочно взгляните на это и вы! -0-