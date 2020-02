Стабильность! - Мила Йовович стала мамой дочери в третий раз

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое фото счастливой семьи опубликовала старшая дочь Милы Йовович в своем Instagram.

Она поеделились снимком из палаты звезды, которая выглядит счастливой, но изнуренной. Последние роды дались для 44-летней актрисы тяжело. Она призналась, что за время беременности набрала 25 килограмм.

Малышку назвали Оушен, а сестра радостно поприветствовала нового члена семьи в подписи к посту: "Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian"(Привет малышка! Добро пожаловать в мир моя новая сестра Оушен).

К слову, Милай Йовович вместе с режиссером Полом Андерсоном уже воспитывает двух дочерей 12 и 4 лет. Семья рада появлению еще одной девочки, а в комментариях люди не прекращают присылать множество поздравлений. -0-

Беременная Мила Йовович набрала более 20 килограмм Актриса сама призналась в соцсетях, что текущая беременность дается ей с трудом и из-за этого она набрала рекордные 22 килограмма.