Стабильность! - Мила Йовович стала мамой дочери в третий раз

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое фото счастливой семьи опубликовала старшая дочь Милы Йовович в своем Instagram.
Она поеделились снимком из палаты звезды, которая выглядит счастливой, но изнуренной. Последние роды дались для 44-летней актрисы тяжело. Она призналась, что за время беременности набрала 25 килограмм.
Малышку назвали Оушен, а сестра радостно поприветствовала нового члена семьи в подписи к посту: "Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian"(Привет малышка! Добро пожаловать в мир моя новая сестра Оушен).
К слову, Милай Йовович вместе с режиссером Полом Андерсоном уже воспитывает двух дочерей 12 и 4 лет. Семья рада появлению еще одной девочки, а в комментариях люди не прекращают присылать множество поздравлений. -0-