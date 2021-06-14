Стадо буйволов загнало испуганного льва на дерево (Фото)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф из Норвегии по имени Олав Тхокле побывал в саванне в Кении и смог сделать уникальные кадры. Ими поделились в Instagram и Twitter.

Мужчина сделал массу потрясающих снимков, однако некоторые из них оказались очень интересными. Фотографу удалось запечатлеть, как стадо буйволов загоняет льва на дерево.

صور قام بالتقاطها مصور نرويجي، توثق الصور اللحظة التي أُجبر فيها ملك الغابة على الهرب وصعود شجرة خوفا من قطيع جواميس، يقول المصور مكث الأسد في الشجرة قرابة الساعة، حدث هذا في كينيا.



- Olav Thokle ???? pic.twitter.com/mzwIMh7ykR — هوميروس (@SHE5WN6ON) June 8, 2021

Царь зверей был вынужден спасаться бегством, когда его охота пошла не по плану. В самый разгар слежки буйволы заметили льва. Разумеется, они не собирались с ним церемониться, поэтому несколько десятков крупных животных побежало на кошку. Тогда лев понял, что ему несдобровать и поспешил спастись, запрыгнув на дерево. Эти фото восхитили сеть, о чем свидетельствует масса комментариев и огромное число лайков. -0-