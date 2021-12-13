Стал известен главный цвет 2022 года

Фото Pantone
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный исследовательский институт Pantone выбрал цвет грядущего года. Об этом говорится на сайте организации.
Главным цветом следующего 2022 года станет Pantone 17-3938 Very Peri - синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном. Сотрудники компании решили в этом году отойти от правил и разработали для 2022 года совершенно новый цвет. Ранее его выбирали из имеющихся архивов.
По словам авторов задумки, новый цвет 2022 года будет символизировать переходный период, в котором находится все общество из-за пандемии. Также завораживающий вид нового оттенка подчеркивает, что перед человеком открываются огромные возможности.-0-