Стал известен самый безопасный город в мире

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты провели анализ безопасности городов мира и определили лидера рейтинга. Данные приводит The Economist Intelligence Unit.
Список был составлен специалистами, которые проанализировали города сразу по нескольким пунктам: безопасность цифровых данных, здравоохранение, инфраструктура, окружающая среда и личная безопасность. Общая сумма баллов по этим категориям и определяет место в рейтинге.
Согласно исследованию, самый безопасный город в мире в 2021 году - Копенгаген. По всем категориям он получил рекордные 82,4 балла. В тройку лидеров также вошли Торонто (82,2 балла) и Сингапур (80,7 балла). Безопасными также назвали Сидней (Австралия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Гонконг (Китай), Мельбурн (Австралия) и Стокгольм (Швеция). Российская столица Москва занимает 38-е место в рейтинге.
Список был составлен специалистами, которые проанализировали города сразу по нескольким пунктам: безопасность цифровых данных, здравоохранение, инфраструктура, окружающая среда и личная безопасность. Общая сумма баллов по этим категориям и определяет место в рейтинге.
Согласно исследованию, самый безопасный город в мире в 2021 году - Копенгаген. По всем категориям он получил рекордные 82,4 балла. В тройку лидеров также вошли Торонто (82,2 балла) и Сингапур (80,7 балла). Безопасными также назвали Сидней (Австралия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Гонконг (Китай), Мельбурн (Австралия) и Стокгольм (Швеция). Российская столица Москва занимает 38-е место в рейтинге.