Стал известен самый опасный штамм коронавируса

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики из Великобритании провели исследование, в ходе которого выявили самый опасный и заразный штамм коронавируса. Об этом говорится в стать журнала The Lancet.

Специалисты проанализировали все случаи коронавируса в Шотландии с первого апреля и по 28 мая нынешнего года. Медики изучили истории болезни больных, которых за этот этот период было выявлено 19 543 человек. Все они заразились SARS-CoV-2, однако, судя по полученным данным, самым опасным штаммом коронавируса оказался индийский штамм.

Пациенты с этим видом коронавируса в два раза чаще попадали в больницу, а также он заразнее, чем, например, британский штамм. Кроме этого, в ходе исследования выяснилось, что у пациентов, которые болели пятью и более сопутствующими заболеваниями, риск госпитализации с коронавирусом вырастал в несколько раз. -0-