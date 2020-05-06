Стал известен самый популярный суперкар в Instagram

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты провели исследование Instagram и выяснили, какой суперкар упоминается в социальной сети чаще остальных. Результаты опубликованы на сайте Compare the Market.

Для составления рейтинга специалисты британского ресурса взяли два самых популярных хэштега, принадлежащих конкретному автомобилю, и подсчитали число упоминаний в Instagram.

Самым популярным суперкаром в социальной сети стал Lamborghini Aventador, фотографию с которым опубликовали 3 597 431 раз. На втором месте расположилось Audi A8, которой в Instagram посвящено 3 388 955 публикаций. Тройку лидеров замыкает Lamborghini Huracan, которую вспомнили в социальной сети 2 789 616 раз. На четвертом и пятом месте стоят McLaren P1 и Lamborghini Gallardo.

В итоге, сразу три итальянских суперкара заняли лидирующие позиции в рейтинге самых популярных суперкаров Instagram. Всего в нем 30 позиций. -0-