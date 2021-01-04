Стал известен самый популярный человек в Instagram

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Instagram подвел итоги 2020 года и назвал самую популярную страницу у пользователей социальной сети.

Самым популярным человеком в Instagram стал Криштиану Роналду. Впервые в истории платформы один человек собрал в своем аккаунте более 250 миллионов подписчиков. Нападающий "Ювентуса" по праву получил звание самого знаменитого блогера, обогнав остальных звезд по числу подписчиков.

На втором месте расположилась певица Ариана Гранде, у которой 214 миллионов фолловеров, а тройку лидеров замкнула Кайли Дженнер со своими 207 миллионами подписчиков. К слову, извечный противник Роналду Лионель Месси имеет в Instagram 174 миллиона фолловеров.

Напомним, ранее в Instagram назвали самый популярный пост в истории.-0-

Instagram назвал самый популярный снимок в 2020 году Знаменитый футболист в ноябре опубликовал совместный кадр с Диего Марадоной.