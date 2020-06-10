Стал известен самый знаменитый рок-гитарист в истории

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди назвали самого знаменитого рок-гитариста всех времен. Об этом говорит опрос, проведенный изданием Classic Rock.

Читателям предложили выбрать самого лучшего рок-гитариста из 170 музыкантов, которые играют в разных жанрах: классический рок, блюз, хеви-метал, шред и инди. Также в опросе участвовали современные артисты в категории "лучшее сейчас".

Поклонники рока определили, что величайшим рок-гитаристом в истории можно считать участника группы Queen Брайана Мэйя. На второй строчке рейтинга оказался Джими Хендрикс, а третье место досталось Джимми Пейджу. Также в пятерку вошли Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.

Величайший рок-гитарист в истории Брайан Мэй признался, что для него это стало полной неожиданностью. Он никогда не считал себя самым великим, но очень тронут поддержкой поклонников. По его мнению, этого звания заслуживает Джими Хендрикс, ведь его стиль игры на гитаре всегда восхищал участника группы Queen. -0-